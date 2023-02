Conférence sur le sommeil Espace Culturel Treulon, 23 mars 2023, Bruges.

Entrée libre

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges

Venez assister à la conférence sur le thème de la chrono biologie et du sommeil « Le sommeil cet inconnu qui veille sur notre santé » animée par le chrono-biologiste Philippe Rousseau.

Le sommeil est un des principaux rythmes biologiques. Souvent méconnu, il devient une préoccupation lors qu’il est modifié. Comme toutes les autres fonctions physiologiques, il évolue avec l’âge et il réagit à notre environnement et à notre mode de vie. Ce cycle nécessaire à la vie peut être perturbé par un grand nombre de phénomènes. Beaucoup de maux pourraient être régulés par un sommeil de qualité. En effet le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la croissance et la réparation de nos tissus, sur les défenses immunitaires, sur l’humeur, sur la vigilance diurne, sur la mémoire et les capacités d’apprentissage. Il influe, entre autres, sur le fonctionnement de l’appareil cardiovasculaire, sur la sécrétion des hormones. Il peut aider à éviter de prendre du poids. L’activité physique et une alimentation suffisante et équilibrée permettent un sommeil récupérateur. Connaître la structure du sommeil permet de mieux comprendre les modifications dont il peut être l’objet et ainsi de favoriser son bon déroulement.

