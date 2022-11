Enfant d’éléphant Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Enfant d’éléphant Espace Culturel Treulon, 14 mars 2023, Bruges. Enfant d’éléphant Mardi 14 mars 2023, 19h00 Espace Culturel Treulon Mardi 14 Mars – 19h Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Enfant d’éléphant – Compagnie Les Lubies

Mardi 14 Mars

19h Un récit philosophique à hauteur d’enfant.

Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une irrépressible curiosité et d’une insolente audace, passe ses journées à questionner ses parents, ses oncles et tantes, la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le babouin… sur le pourquoi des choses qui l’entourent. Et sa curiosité agace tout le monde. Parce qu’il est comme ça ! Jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire frémir toute l’Afrique, bousculer l’ordre établi et changer à jamais la vie des éléphants. Enfant d’Eléphant offre un univers graphique aussi flamboyant que fantaisiste. Tarif : 6€

Durée : 1h

Dès 6 ans

