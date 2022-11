Les chatouilles ou la danse de la colère Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Les chatouilles ou la danse de la colère Espace Culturel Treulon, 9 mars 2023, Bruges. Les chatouilles ou la danse de la colère Jeudi 9 mars 2023, 20h30 Espace Culturel Treulon Jeudi 9 Mars – 20h30 Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les chatouilles ou la danse de la colère – JMD Production

Jeudi 9 Mars

20h30 La danse comme exutoire !

C’est l’histoire de la jeune Odette à qui l’enfance a été volée et qui tente de se reconstruire à travers la danse. Pour échapper à la réalité de ce qui l’attend à la maison, la jeune enfant rêve de devenir danseuse étoile. Une aventure frappante et bouleversante qui relate les épreuves difficiles de la vie d’Andréa Bescond. La comédienne use de son corps comme d’un partenaire pour faire naître une cohorte de personnages : Gilbert, sa prof de danse, un ami, sa psychologue, sa mère et un policier.

Un moment d’émotion pure, un voyage inoubliable qui nous touche au coeur. Tarif : 8€ / 15€ / 18€

Durée : 1h40

Dès 12 ans « Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un mélange de pudeur, de franchise, d’humour et de sagesse. » LE FIGARO

