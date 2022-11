Car/men Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Car/men Espace Culturel Treulon, 25 février 2023, Bruges. Car/men Samedi 25 février 2023, 20h30 Espace Culturel Treulon Samedi 25 Février – 20h30 Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Car/men – Chicos Mambo

Samedi 25 Février

20h30 Une véritable Carmen 2.0 !

Après plus de cinq ans de tournée avec le spectacle TUTU, dont un passage à Bruges en 2016 où Philippe Lafeuille a fait danser tout le public, les Chicos Mambo sont de retour avec une nouvelle création : CAR/MEN. L’ouvrage de Bizet se voit revisité par huit danseurs et un chanteur virtuose qui, avec fantaisie, tendresse et dérision, se jouent du masculin et du féminin. Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité des corps ainsi que la voix lyrique de haute volée du chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour bien dosé. « Follement drôle et élégant »

LE FIGARO Tarif : 15€ / 27€ / 30€

Durée : 1h15

Dès 6ans

