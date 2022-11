Et de se tenir la main … Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Et de se tenir la main … Vendredi 27 Janvier – 19h Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Et de se tenir la main … Compagnie 2minimum

Vendredi 27 Janvier

19h Une expérience sensible, lumineuse, musicale et engagée.

Comment ce geste universel peut-il déployer une pluralité de situations, qu’il s’agisse de donner sa main ou de prendre celle de l’autre ? Saisir, lâcher, envelopper, tirer, s’épouser sont autant de façons de dessiner les relations aujourd’hui. Un dialogue entre deux danseurs et un musicien à la batterie pour repenser une relation solidaire. Tarif : 6€

Durée : 0h40

Dès 5 ans « En virtuose de la relation, Mélanie Perrier offre une partition plurielle qui met en lumière et en beauté la simplicité d’un geste. »

LA TERRASSE

