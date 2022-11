My Land Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

My Land Espace Culturel Treulon, 9 décembre 2022, Bruges. My Land Vendredi 9 décembre, 20h30 Espace Culturel Treulon Vendredi 9 décembre – 20h30 Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine MY LAND – Compagnie Recirquel

Vendredi 9 décembre

20h30 De la danse et des acrobaties dans une atmosphère électrique ! Alliant danse classique et contemporaine, théâtre, cirque et art du mouvement, la compagnie de renommée internationale Recirquel fait rayonner le cirque hongrois traditionnel, un art ancestral solidement ancré dans le pays. My Land fait référence aux racines de l’humanité en abordant le lien éternel entre l’homme et la terre mère dans un espace empli d’illusions. Les sept acrobates partagent leur histoire personnelle à travers les traditions, la liberté et l’amour. Tarif : 15€ / 27€ / 30€

Durée : 1h30

Dès 12 ans « Un spectacle époustouflant avec de merveilleuses performances » ONE4REVIEW

