Téléthon à Toulenne Espace culturel Toulenne, 1 décembre 2023, Toulenne.

Toulenne,Gironde

Les associations de Toulenne en collaboration avec la municipalité proposent 2 soirées pour le Téléthon.

* VENDREDI 08 DÉCEMBRE *

Loto avec de nombreux lots à gagner . Recette entièrement reversée au Téléthon.

*SAMEDI 09 DÉCEMBRE *

En première partie de soirée « Les Minis Thalie » vous proposeront un florilège de poésies et de scénettes.

En deuxième partie nous entendrons » Elsa la Demoi’zaile » en duo avec Julien, répertoire de chants divers et variés..

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . EUR.

Espace culturel Rue de la Gravière

Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Toulenne’s associations, in collaboration with the municipality, are organizing 2 evenings for the Telethon.

* FRIDAY DECEMBER 08 *

Lotto with lots of prizes to be won. Proceeds entirely donated to the Telethon.

*SATURDAY DECEMBER 09 *

In the first part of the evening, « Les Minis Thalie » will present a selection of poems and sketches.

In the second half, we’ll hear « Elsa la Demoi’zaile » in a duet with Julien, with a repertoire of a variety of songs.

Las asociaciones de Toulenne, en colaboración con el ayuntamiento, organizan 2 veladas para el Teletón.

* VIERNES 08 DICIEMBRE *

Lotería con muchos premios. La recaudación se destinará íntegramente al Telemaratón.

*SÁBADO 09 DICIEMBRE

En la primera parte de la velada, « Les Minis Thalie » interpretarán una selección de poesías y sketches.

En la segunda mitad escucharemos a « Elsa la Demoi’zaile » a dúo con Julien, con un repertorio de canciones variadas.

Die Vereine von Toulenne bieten in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung 2 Abende für den Telethon an.

* FREITAG, DEN 08. DEZEMBER *

Lotto mit zahlreichen Preisen zu gewinnen. Die Einnahmen gehen vollständig an den Telethon.

*SAMSTAG, 09. DEZEMBER *

Im ersten Teil des Abends bieten Ihnen « Les Minis Thalie » ein Sammelsurium an Gedichten und Szenen.

Im zweiten Teil hören wir « Elsa la Demoi’zaile » im Duett mit Julien, ein Repertoire aus verschiedenen und unterschiedlichen Liedern.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Sauternes Graves Landes Girondines