Théâtre amateur St Lyphard : « Trente kilomètres à pied » Espace Culturel Ste Anne St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Théâtre amateur St Lyphard : « Trente kilomètres à pied » Espace Culturel Ste Anne, 25 février 2023, St lyphard. Théâtre amateur St Lyphard : « Trente kilomètres à pied » 25 février – 26 mars Espace Culturel Ste Anne

Billet: 7.00, Billet: 3.50, Billet: 0.00

Comédie en 5 actes de Jean-Claude MARTINEAU. Mise en scène de Christelle Scheink par l’association « Les Trois Coups Lyphardais » « On sait toujours par avance ce que l’on perd, mais on n’est jama… Espace Culturel Ste Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire Comédie en 5 actes de Jean-Claude MARTINEAU. Mise en scène de Christelle Scheink par l’association « Les Trois Coups Lyphardais » « On sait toujours par avance ce que l’on perd, mais on n’est jamais sûr de ce que l’on gagne »

C’est ce que vont apprendre à leurs dépens Jacques et André, deux jeunes retraités qui, pour donner une leçon à leurs femmes un peu trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier s’est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là… C’est quand même rageant ! Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard à partir du 31/01/23. Réservation possible par téléphone (règlement carte bancaire) au 02 40 91 41 34.

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-03-26T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace Culturel Ste Anne Adresse 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace Culturel Ste Anne St lyphard Departement Loire-Atlantique

Espace Culturel Ste Anne St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Théâtre amateur St Lyphard : « Trente kilomètres à pied » Espace Culturel Ste Anne 2023-02-25 was last modified: by Théâtre amateur St Lyphard : « Trente kilomètres à pied » Espace Culturel Ste Anne Espace Culturel Ste Anne 25 février 2023 Espace Culturel Ste Anne St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique