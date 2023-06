Spectacle Coucou Espace Culturel Ste Anne, 18 janvier 2022, .

Voyage ludique pour les tout-petits (dès 18 mois), Coucou s’appuie sur l’univers visuel coloré de l’illustratrice Lucie Félix pour offrir une expérience théâtrale aussi active que joyeuse. Un spectacle idéal pour éveiller les premiers regards, avec la couleur,

les mots et la musique pour guide.

Quand la dramaturge et poète slovène Mateja Bizjak Petit, directrice du Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux, rencontre l’illustratrice et auteure de livres pour enfants Lucie Félix, cela donne Coucou : un spectacle, inspiré du livre du même nom, qui mixe théâtre d’objet, danse et musique pour stimuler l’imaginaire des tout-petits.

Sur scène, une actrice-danseuse et un musicien-acteur manipulent à vue les pages d’un grand livre coloré qui constituent autant de rébus et de poèmes visuels, prétextes à des jeux et expériences. Tout en douceur,

les deux interprètes animent des matériaux quotidiens comme le bois ou le carton pour inventer des objets avec lesquels jouer. Dans ce dispositif, ils détournent la technique du théâtre d’objet pour en faire une source de bonheur et de surprises visuelles permanentes. L’ouvrage prend ainsi vie, se déplie à l’infini, jusqu’à trouver une nouvelle dimension dans l’espace par la poésie, le mouvement et la musique.

En suivant un fil narratif simple, l’histoire avance et revient en arrière pour offrir le plaisir de reconnaître et de recommencer mais aussi de créer, s’amuser, partager, se cacher, se faire peur, et toutes ces petites merveilles qui plaisent tant aux enfants.

Gratuit – à partir de 18 mois – réservation indispensable à l’espace culturel Francois Mitterrand

Espace Culturel Ste Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard 44410

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T09:30:00+01:00 – 2022-01-18T19:30:00+01:00

2022-01-19T09:30:00+01:00 – 2022-01-19T19:30:00+01:00

CULTURE JEUNESSE