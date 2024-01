HORS SAISON #3 PETITES FOLIES – HORS SAISON #3 DES PETITES FOLIES ESPACE CULTUREL ST RENAN St Renan, samedi 6 avril 2024.

HORS SAISON PETITES FOLIES Vendredi 5 et samedi 6 avril 2024 à Saint Renan (29)Le Hors Saison des Petites Folies à Saint Renan revient en 2024, pour 2 soirées ! Il se déroulera le vendredi 5 et samedi 6 avril à l’espace culturel de St Renan (29) !La soirée sera rythmée par des concerts qui s’annoncent festifs avec au programme : Vendredi 5 avril : Les Fatals Picards, Celkilt, Féfé, La Caravane PasseSamedi 6 avril : Soviet Suprem, Dub Fx, Blankass, Komodrag & the MounodorPlus d’informations : www.lespetitesfolies-iroise.com/hors-saisonInformations pratiques : Le Hors Saison des Petites Folies se déroule à l’espace culturel de Saint Renan (Place du Docteur Paul Guyader) à 20 mn en voiture depuis Brest. Vous pouvez utiliser les transports en commun ou privilégier le covoiturage.Il n’y aura pas de camping sur place.Ouverture des portes : 17h45Fin des concerts : 1hNous proposerons un service de restauration et de buvette tout au long de la soirée

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 17:45

ESPACE CULTUREL ST RENAN PLACE DU DOCTEUR PAUL GUYADER 29290 St Renan 29