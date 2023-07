La Veillée – Cie OPuS Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 5 avril 2024, Sargé-lès-le-Mans.

La Veillée – Cie OPuS Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 13€/10€ | Durée : 1h55 | Public : Tout public dès 8 ans, en famille

Mme Champolleau, Mr Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux.

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…

Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinères à gaz et du pétrole en gel…

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:25:00+02:00

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:25:00+02:00

veillée théâtre

Vincent Muteau