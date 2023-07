Match de théâtre d’improvisation – Tic Tac Impro Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 10 février 2024, Sargé-lès-le-Mans.

Match de théâtre d’improvisation – Tic Tac Impro Samedi 10 février 2024, 20h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 13€/10€ | Durée : 2h | Public : Tout public, en famille

Et oui… encore un match d’impro … Parce que l’impro c’est toujours nouveau : les règles du jeu sont les mêmes mais le match est chaque fois différent !

Ca vibre, ça joue, ça bouge, ça discute, ça raconte, ça crée, ça argumente, ça taquine, ça chante, ça rit et ça pleure, ça fait même des trucs que ça se croyait pas capable de faire et ça le fait en direct, sur le vif ! Oui, le match d’impro c’est le plus vivant des spectacles vivants !

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.Fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

