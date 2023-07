Avec un grand F – Compagnie Les Gamettes Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans Catégories d’Évènement: Sargé-lès-le-Mans

Sarthe Avec un grand F – Compagnie Les Gamettes Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 7 février 2024, Sargé-lès-le-Mans. Avec un grand F – Compagnie Les Gamettes Mercredi 7 février 2024, 15h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 7€/5€ | Durée : 45min | Public : Dès 5 ans, en famille Rachel et Samantha, deux comédiennes, aiment et admirent ces Femmes qui se sont imposées au Monde. Durant cette conférence spectacle elles incarneront, raconteront, danseront, ou chanteront ces héroïnes du quotidien, ces spationautes, ces sportives, ces politiques, ces artistes, ces bandits, ces femmes pirates, ces pionnières… Une chose est sûre, elles ont concocté un véritable Women Show. Elles ont la ferme intention de mettre en lumière ces Femmes, souvent tombées dans les oubliettes, bien que leurs actes passés aient un impact sur nos vies actuelles et futures. Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

