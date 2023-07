Les projections de Loïc Rousseau : Arménie et Géorgie, un voyage culturel Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 23 janvier 2024, Sargé-lès-le-Mans.

Les projections de Loïc Rousseau : Arménie et Géorgie, un voyage culturel Mardi 23 janvier 2024, 20h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : Gratuit | Durée : 2h | Public : Tout public, en famille

Petits pays post-soviétiques au cœur du Caucase, à la croisée de l’Orient et l’Occident, Arménie et Géorgie ne mobilisent pas encore les hordes de voyageurs et c’est tant mieux. Il faudrait une vie entière pour visiter toutes leurs églises et monastères. Normal quand on sait que l’Arménie fut le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d’Etat. La Géorgie s’enorgueillit quant à elle d’être le berceau du vin. Des fouilles archéologiques ont montré l’existence d’une culture viticole – résidus de vin dans des jarres – quelque 7 000 ans avant JC. Qu’ils se rassurent, les gastronomes y goûteront aussi des plats teintés d’Orient.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}, {« type »: « email », « value »: « scelia@sargeleslemans.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:00:00+01:00

