27 000 – Alexis le Rossignol Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 13 janvier 2024, Sargé-lès-le-Mans.

27 000 – Alexis le Rossignol Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 18€/15€ | Durée : 1h15 | Public : Tout public

Chroniqueur dans «La Bande Originale» sur France Inter, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis, loin des stand-ups survitaminés. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement.

«Alexis Le Rossignol. Un drôle d’oiseau, ce Rossignol. Lunettes épaisses, gilets ou pulls qui font un peu mal aux yeux, Alexis détonne. Contrairement à la plupart de ses collègues, point de fanfaronnade, nulle esbroufe. Chroniqueur sur France Inter, l’humoriste originaire des Deux-Sèvres possède l’une des plus belles plumes de l’humour tricolore.» Le Parisien

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}, {« type »: « email », « value »: « scelia@sargeleslemans.Fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:45:00+01:00

humour stand up

Christophe Kobayashi