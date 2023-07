Oiseau – Compagnie La POLKa Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 8 décembre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Oiseau – Compagnie La POLKa Vendredi 8 décembre, 20h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 11€/8€ | Durée : 1h | Public : Tout public dès 8 ans, en famille

Mustafa perd son papa. Dans sa classe, Paméla a elle aussi perdu quelqu’un : son chien. Forts de ce point commun, ils deviennent inséparables. Un jour déboule la petite Françou, une brindille de CP qui leur propose de revoir père et chien. Il suffit d’aller de l’autre côté ! Elle y va tous les mercredis ! La petite Françou a l’air zinzin, mais l’espoir gagne les deux amis… Un plan de départ s’échafaude, la trouille au ventre, le coeur qui bat… Une incroyable aventure commence… qui va entrainer un tas d’élèves et faire trembler tous les adultes !

Rendez-vous à l’Espace Culturel SCELIA le 25 Novembre de 10h30 à 12h pour une matinée de jeux et lectures en lien avec le spectacle (gratuit, sur réservation)

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le-Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

théâtre jeune public

Isol Buffy