La Serpillère de Mr. Mutt – Marc Lacourt (MA Compagnie) Mardi 5 décembre, 18h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 7€/5€ | Durée : 35min | Public : Dès 4 ans, en famille

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… c’est la vie de la serpillère Mutt. Et après tout, chacun à sa place et les moutons seront bien gardés…

Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend… nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses.

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. La serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}, {« type »: « email », « value »: « scelia@sargeleslemans.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}]

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:05:00+01:00

