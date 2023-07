Les projections de Loïc Rousseau : Namibie, un kaléidoscope de couleurs Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 28 novembre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Les projections de Loïc Rousseau : Namibie, un kaléidoscope de couleurs Mardi 28 novembre, 20h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : Gratuit | Durée : 2h | Public : Tout public, en famille

Eternel, immense, grandiose, envoûtant, aucun superlatif ne pourra jamais décrire ce pays d’Afrique australe. La Namibie ouvre ses bras pour un voyage aux couleurs étonnantes ! Au contact d’une faune et d’une flore unique, les voyageurs ont découvert un coin d’Afrique authentique… Dans le Parc National d’Etosha, ils ont observé une multitude d’espèces : zèbres, gazelles, éléphants, rhinocéros, lions, girafes et gnous. Dans le désert du Namib, à Sossuvlei ils ont marché dans un époustouflant décor de dunes ocres et rouges ; des paysages encore jamais vus ailleurs. La Namibie reste partagée entre les cultures de ses nombreux groupes ethniques et les restes d’une colonisation allemande encore très prégnante sur le plan économique.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

film documentaire

Loïc Rousseau