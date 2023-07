Tout allait bien… quand quelque chose de bizarre arriva – Cie Grizzli Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 22 novembre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Tout allait bien… quand quelque chose de bizarre arriva – Cie Grizzli Mercredi 22 novembre, 17h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 7€/5€ | Durée : 45min | Public : Dès 6 ans, en famille

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de deux personnages aux habitudes bien installées et de boutons bien rangés. Tout allait bien… quand l’arrivée d’un étrange petit bouton rouge bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne les deux personnages dans son histoire. Au fil des péripéties et de sa confrontation aux réalités du monde, le petit bouton rouge vivra la rencontre lui permettant d’être reconnu et de s’intégrer à la communauté.

De manière ludique et poétique, “Tout allait bien” associe jeu d’acteur, manipulation d’objets et vidéo, pour évoquer le devoir de mémoire, l’intégration et l’acceptation des différences. L’adaptation marionnettique de la narration permet l’ancrage du récit dans une perspective historique et dans l’actualité, la petite histoire du bouton rouge offrant l’occasion d’un écho à la grande histoire de l’humanité.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}, {« type »: « email », « value »: « scelia@sargleslemans.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}]

théatre jeune public

Stéphane Audran