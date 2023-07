Un air de vacances – Les Imaginaires Chœur de Scène Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 17 novembre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Un air de vacances – Les Imaginaires Chœur de Scène 17 et 18 novembre Espace Culturel SCELIA Tarifs : Gratuit (réservation conseillée) | Durée : 1h30 | Public : Tout public, en famille

Cette année, le Chœur de Scène des Imaginaires embarque pour une destination maritime, au cœur d’un été prometteur, où s’ouvre le champ des possibles…

Aussi, de jours en jours, le groupe des 12/17 ans, entouré d’animateur.ice.s hauts en couleurs, va être amené à gérer des situations rocambolesques, qui amèneront chacun.ne à changer de regard sur l’autre.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

théâtre chant

