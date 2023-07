Ciné Goûter : Pas pareil… Et pourtant! Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 27 octobre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Ciné Goûter : Pas pareil… Et pourtant! Vendredi 27 octobre, 16h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 2€ | Durée : 40min | Public : Dès 4 ans, en famille

Un programme de 4 courts métrages pour parler de la différence.

Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

Noir & Blanc

Jesús Pérez et Gerd Gockell (Suisse / Allemagne), 2020 – 5min30 – Pixilation, dessin animé

Malgré le rejet dont il est victime, un petit mouton noir va aider un troupeau de moutons blancs à échapper aux vautours qui les menacent. Un conte qui tient sur une feuille pour aborder la tolérance.

La Corneille Blanche

Miran Miošić (Croatie), 2018 – 9min – Animation 2D

Un corbeau blanc n’est pas le bienvenu dans la famille des corbeaux noirs. Il est la risée du groupe, mais lorsque le changement climatique amène des turbulences au sein de tout ce petit monde, seul le petit corbeau blanc saura trouver la solution pour leur survie.

Le Moineau et l’avion de papier

Christoph Englert (Allemagne), 2016 – 11min – Images de synthèse 3D

Peep, le petit moineau, se retrouve seul pendant que sa maman est partie à la recherche de nourriture. Pendant ce temps, il fait la connaissance d’un avion de papier. L’un est fait de plumes, l’autre de papier, mais tous deux se lient d’amitié et l’avion prend en charge le difficile apprentissage du moineau.

Le Renard et l’Oisille

Fred et Sam Guillaume (Suisse / Belgique), 2018 – 11min57 – Images de synthèse 3D

Par un hasard ou une coïncidence, un renard solitaire fait la connaissance d’un oisillon à peine sorti de l’œuf. Chacun va apprendre de l’autre pour avancer dans la vie mais le destin au final, les ramènera sur leur propre chemin.

Une projection proposée dans le cadre des Fariboles, le temps fort de l’Espace Culturel SCELIA dédié au jeune public.

La Corneille Blanche, Miran Miošić (Croatie), 2018