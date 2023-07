À l’envers, à l’endroit – Cie La Bocca Della Luna (Suisse) Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 26 octobre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

À l’envers, à l’endroit – Cie La Bocca Della Luna (Suisse) Jeudi 26 octobre, 15h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 7€/5€ | Durée : 40min | Public : Dès 6 ans, en famille

Des contes à l’envers, pour aller de l’avant.

Et si Blanche-Neige était un garçon? Rêvant au jour où une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui? C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre.

Munis de casques audio, les enfants sont invités à une autre écoute des contes à travers une expérience à la fois immersive et interactive. Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

Un spectacle proposé dans le cadre des Fariboles, le temps fort de l’Espace Culturel SCELIA dédié au jeune public.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}, {« type »: « email », « value »: « scelia@sargleslemans.fr »}]

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T15:40:00+02:00

