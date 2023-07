Dis? – Compagnie A Demi Mot Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 25 octobre 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Dis? – Compagnie A Demi Mot Mercredi 25 octobre, 10h45, 16h00 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 7€/5€ | Durée : 30min | Public : 0-6 ans, en famille

10h45 : Version 0-3 ans | 16h00 : Version 3-6 ans

“Dis, quand est-ce que je grandis ?”

Des questions se soufflent timidement : Dis, pourquoi j’suis tout petit ? Et des envies d’exister sont criées : “Hé ho ! Et moi, et moi, j’suis là !” C’est doux comme une plume et beau comme un ciel étoilé Dis, qu’est ce qu’il y a derrière les nuages ? On joue , on s’amuse, on rit, on pleure et même on joue à se faire peur Avec un monstre aux yeux rouges Mais chut … Déjà c’est fini, et c’est le jour qui s’ensuit Dis, regarde comme j’ai grandi ! Les thèmes de l’amitié, du monde des adultes, de la propriété et du temps qui passe sont parmi les sujets inépuisables et passionnants et ce, dès tout petit ! L’enfant commence à se poser des questions et à nous les poser comme un philosophe en miniature: « Dis ?»

Un spectacle proposé dans le cadre des Fariboles, le temps fort de l’Espace Culturel SCELIA dédié au jeune public.

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le-Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:45:00+02:00 – 2023-10-25T11:15:00+02:00

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

