Vers l’infini… Et au delà! par l’ODH72 (Concert) Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans Catégories d’Évènement: Sargé-lès-le-Mans

Sarthe Vers l’infini… Et au delà! par l’ODH72 (Concert) Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans, 15 octobre 2023, Sargé-lès-le-Mans. Vers l’infini… Et au delà! par l’ODH72 (Concert) Dimanche 15 octobre, 16h30 Espace Culturel SCELIA Tarifs : 11€ – 8€ Est-ce le confinement forcé ? Une saison espagnole 2021/2022 caniculaire ? Ou est-il simplement fan du saxophoniste spatial Thomas Pesquet ? Peut-être que ces trois raisons expliquent le défi fou que s’est lancé Arnaud Martin pour cette nouvelle saison musicale de l’OdH72 : vous emmener dans une autre galaxie ! Une saison résolument exceptionnelle, car elle marque les 40 ans d’existence de votre orchestre d’harmonie préféré, qui a donc décidé

de vous remercier à sa façon. Pour fêter cet évènement, nous vous emmenons à bord du vaisseau OdH72 pour un voyage hors du commun qui vous fera découvrir un autre monde (musical, bien sûr!). Bienvenue à bord de la navette OdH72 ! Attachez vos ceintures… baissez vos tablettes… parés au décollage. Le Capitaine Arnaud Martin et son joyeux équipage vous emmènent vers l’infini… et au-delà ! Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 76 38 50 »}, {« type »: « email », « value »: « scelia@sargeleslemans.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.espaceculturelscelia.Fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/widget_multi.php?151956.1.1.bo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

