15ème édition du Festival de Théâtre Amateur 29 septembre – 1 octobre Espace Culturel SCELIA Entrée libre, gratuit Vendredi 29 Septembre – 19h00 : Présentation de la saison culturelle 2023-2024

– 19h45 : Apéro pour fêter le début du festival et de la saison

– 20h30 : Ouverture de la 15ème édition du festival

– 21h00 : Un drôle de cadeau par Les Décalcomédies Samedi 30 Septembre – 14h00 : Martin Sisters par l’Atelier du Val’Rhonne

– 16h00 : Patiente 66 par La Perenne Compagnie

– 17h30 : Hortense a dit « J’men fous! » par le Théâtre des Fracassés

– 20h30 : Ulysse 23 par le Théâtre Fayard Dimanche 1 Octobre – 11h30 : Le temps des compagnies, apéro rencontre

– 15h00 : Dom Juan par la 7ème Compagnie

– 16h30 : Les Célébrations par Les Imaginaires Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-Lès-Le Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

