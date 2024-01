Théâtre amateur St Lyphard : « Bienvenue dans l’immeuble » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, samedi 9 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:00:00+01:00

« Bienvenue dans l’immeuble » comédie en 3 actes d’Yvon TABURET mise en scène par Christel Schenck

Transportant meubles et cartons, la famille Mercier emménage. Au cours de son installation, elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un certain nombre de voisins. C’est ainsi qu’elle ne tardera pas à faire connaissance avec Mémère, souvent imprévisible du fait de son Alzheimer, Mlle Laroche, professeur de musique, conciliatrice prêchant l’harmonie et la bonne mesure, Gautier de Courcelles, jeune homme de bonne famille, constamment harcelé par Roxane de la Buzardière, sa fiancée hystérique, sans oublier Jeremy Fassol, l’infatigable représentant dragueur, toujours prêt à se faufiler par le trou de la serrure pour pouvoir faire la promotion de ses articles. Cette situation, déjà bien effervescente, va devenir carrément explosive lorsque Roxane va découvrir que Gautier n’est pas du tout insensible au charme de Brigitte, la fille Mercier.

Dates des représentations :

Samedi 09 Mars à 20h30

Dimanche 10 mars à 15h00

Vendredi 15 Mars à 20h30

Samedi 16 Mars à 20h30

Vendredi 29 Mars à 20h30

Samedi 30 Mars à 20h30

En vente dans les différents bureaux de La Baule – Presqu’île de Guérande Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

