Cinéma tout public : « La Tresse » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, samedi 3 février 2024.

Cinéma tout public : « La Tresse » Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Italie : Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d… Samedi 3 février, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 2,50, Billet: 5.50, Billet: 3,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:29:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:29:00+01:00

Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.

Italie : Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada : Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade.

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 48 33 96 »}, {« type »: « email », « value »: « sybarrot@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Phard-1501321720092202/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-tout-public-la-tresse-st-lyphard.html »}]

CINE Y|CINEPHARD|CINEMATOUTPUBLIC1