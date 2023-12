Cinéma tout public : « La La Land » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, 10 janvier 2024, St lyphard.

Cinéma tout public : « La La Land » Mercredi 10 janvier 2024, 14h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 5.50, Billet: 3.50, Billet: 2.50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T14:30:00+01:00 – 2024-01-10T16:38:00+01:00

Fin : 2024-01-10T14:30:00+01:00 – 2024-01-10T16:38:00+01:00

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.

De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.



Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 48 33 96 »}, {« type »: « email », « value »: « sybarrot@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Phard-1501321720092202/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-tout-public-la-la-land-st-lyphard.html »}]

CINE Y|CINEPHARD|CINEMATOUTPUBLIC3