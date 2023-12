Cinéma tout public : « Selfie » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, 6 janvier 2024, St lyphard.

Cinéma tout public : « Selfie » Samedi 6 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 2,50, Billet: 5.50, Billet: 3,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T20:30:00+01:00 – 2024-01-06T22:17:00+01:00

Fin : 2024-01-06T20:30:00+01:00 – 2024-01-06T22:17:00+01:00

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer.

Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 48 33 96 »}, {« type »: « email », « value »: « sybarrot@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Phard-1501321720092202/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-tout-public-selfie-st-lyphard.html »}]

CINE Y|CINEPHARD|CINEMATOUTPUBLIC1