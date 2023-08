Soirée d’ouverture de saison + spectacle Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, 28 septembre 2023, St lyphard.

Soirée d’ouverture de saison + spectacle Jeudi 28 septembre, 19h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 6, Billet: 0

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À PARTIR DU 06 SEPTEMBRE

à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34.

– 19h30 : présentation de saison et lever de rideau sur cette nouvelle saison culturelle, qui vous aidera à choisir parmi les spectacles à venir.

– 20h15 : verre de l’amitié.

– 21h : spectacle .

Théâtre / humour : « La Famille vient en mangeant », Compagnie Mmm.

1 comédien, 8 personnages. Un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille…

Il est des spectacles qui vous embarquent et vous émeuvent par la force qu’ils dégagent : « La Famille vient en mangeant » est de ceux-là. Car il y a dans cette pièce de l’humanité à foison, du naturel à revendre, de l’amour de la vie pour un sujet pas forcément facile : la famille. Un point de vue décapant au cœur d’une famille nombreuse où l’on se cuisine à table et dans laquelle toutes les relations sont mises à nu. Chacun y a sa place, chacun y donne son LA, c’est un petit bout d’humanité avec toutes ses fragilités… C’est fin, c’est juste et ça se déguste sans faim ! Un vrai moment de théâtre de la vie !

La presse en parle : « Une sacrée performance, enlevée, drôle et tellement vraie. Merci l’artiste ! » La République.

Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

