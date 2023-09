Cinéma tout public : ‘La chambre des merveilles » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, 16 septembre 2023, St lyphard.

Cinéma tout public : ‘La chambre des merveilles » Samedi 16 septembre, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 5.00, Billet: 2.00, Billet: 3.00

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma.

Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime.

En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir !

En accomplissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait..

Durée : 1H38

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:10:00+02:00

