Théâtre – Parpaing Vendredi 5 mai, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 7

PARPAING

De Nicolas Petisoff – 114 Cie

Comment peut-on se sentir exister quand on n’a pas le bon récit de soi ? L’acteur Nicolas Petisoff déconstruit les mensonges et les secrets sur lesquels s’est édifiée son existence intime. Sobrement, il raconte l’histoire d’un abandon, d’une adoption et d’une construction de soi. « On ne choisit pas sa famille, même quand c’est elle qui nous choisit ».

Nicolas, fils unique de Serge et Michèle, grandit dans un petit pavillon de zone industrielle. Il y a de l’alcool — un peu trop, de l’amour beaucoup et des secrets bien gardés. Lui-même ne dit pas à ses parents qu’il sait avoir été adopté. Sur un simple praticable, carrelé comme le sol du pavillon de son enfance, accompagné d’un musicien, devant les films de ses familles, il dépose un parpaing après l’autre et façonne avec sincérité l’être qu’il devient.

Tout public à partir de 15 ans

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34

