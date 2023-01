Cinéma tout public : « Les Amandiers » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Cinéma tout public : « Les Amandiers » Samedi 4 février, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne

Billet: 2.00, Billet: 3.00, Billet: 5.00

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l'amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Durée : 2h05

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-04T23:00:00+01:00

