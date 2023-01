Cinéma tout public : ‘Les huit montagne » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Cinéma tout public : 'Les huit montagne » Espace Culturel Sainte-Anne, 3 février 2023, St lyphard. Cinéma tout public : 'Les huit montagne » Vendredi 3 février, 20h30

Billet: 5.00, Billet: 2.00, Billet: 3.00

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La v… Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

Durée : 2h27

