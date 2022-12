Cinéma tout public : Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l’asile Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cinéma tout public : Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l’asile Espace Culturel Sainte-Anne, 11 janvier 2023, St lyphard. Cinéma tout public : Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l’asile Mercredi 11 janvier 2023, 14h30 Espace Culturel Sainte-Anne

Billet: 0.00, Billet: 2.50

Les CCAS d’Herbignac, de St Lyphard ainsi que la Maison de retraite de St André des Eaux vous convient au cinema. Réservation obligatoire au CCAS de St Lyphard : 02 40 91 38 14 ou celui d’Herbign… Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire Les CCAS d’Herbignac, de St Lyphard ainsi que la Maison de retraite de St André des Eaux vous convient au cinema.

Réservation obligatoire au CCAS de St Lyphard : 02 40 91 38 14 ou celui d’Herbignac : 02 40 88 90 01 Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

Durée : 1h37

