Cinéma jeune public : « Le Garçon et le Héron »

Samedi 16 décembre, 14h30
Espace Culturel Sainte-Anne
Billet: 5.00, Billet: 3.00, Billet: 2.00

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie.

