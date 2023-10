Cinéma tout public : « Anatomie d’une chute » Espace Culturel Sainte-Anne, 13 octobre 2023, .

Cinéma tout public : « Anatomie d’une chute » Vendredi 13 octobre, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 3.00, Billet: 2.00, Billet: 5.00

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Durée : 2h32

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard 44410

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:02:00+02:00

