Cinéma jeune public : Un petit miracle » Espace Culturel Sainte-Anne, 28 juin 2023, .

Cinéma jeune public : Un petit miracle » Mercredi 28 juin, 14h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 5.00, Billet: 3.00, Billet: 2.00

Les CCAS de Saint-Lyphard et d’Herbignac ont le plaisir d’offrir cette séance de cinéma aux Lyphardais âgés de plus de 65 ans. Sur inscription au 02 40 91 38 14 »

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d’une histoire vraie.

Durée 1h32



Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 38 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-jeune-public-un-petit-miracle-st-lyphard-1.html »}]

