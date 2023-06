Cinéma tout public : « Les petites victoires » Espace Culturel Sainte-Anne, 23 juin 2023, .

Cinéma tout public : « Les petites victoires » Vendredi 23 juin, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 2.00, Billet: 3.00, Billet: 5.00

Les CCAS de Saint-Lyphard et d’Herbignac ont le plaisir d’offrir cette séance de cinéma aux Lyphardais âgés de plus de 65 ans. Sur inscription au 02 40 91 38 14 »

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Durée : 1h30

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 48 33 96 »}, {« type »: « email », « value »: « sybarrot@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Phard-1501321720092202/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-tout-public-les-petites-victoires-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

CINE Y|CINEPHARD|CINEMATOUTPUBLIC1