Humour Musical – Cœur de Moqueur Samedi 1 avril 2023, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne

Billet: 10

COEUR DE MOQUEUR De et par Frédéric FROMET Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial killers, les enfants de chœur, les rimes en « eur », et ta sœur !

Frédéric Fromet, chansonnier à l’humour contagieux, n’a cessé de conquérir le public par ses chansons et ses adaptations hilarantes. De sa plume acérée, ce trublion révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter aborde avec justesse les phénomènes de société. En trio, accompagné par de talentueux musiciens, il exporte également ses textes caustiques sur les scènes de France et joue dans de nombreuses salles de spectacle. Il distille des constats malheureusement bien réels et tourne en dérision

les travers de notre société. Il n’épargne rien ni personne, et même s’ils font rire, ses textes recèlent un véritable fond. Laissez-vous entraîner par la plume gentiment vacharde du chansonnier et par la pertinence de ses chansons.

Ce spectacle est réservé à qui apprécie la moquerie dans la joie et la bonne humeur.

Parce que la moquerie, c’est la vie ! Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34

Espace Culturel Sainte-Anne, 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard

