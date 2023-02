Exposition photos Espace Culturel Sainte-Anne

À l’occasion des vingt ans de l’Espace Culturel de Saint-Lyphard, les associations culturelles utilisatrices du lieu, Prémice danse et Les Trois Coups lyphardais, exposent jusqu’à mi-février des p… Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard 44410 À l’occasion des vingt ans de l’Espace Culturel de Saint-Lyphard, les associations culturelles utilisatrices du lieu, Prémice danse et Les Trois Coups lyphardais, exposent jusqu’à mi-février des photos retraçant leurs vingt années d’activité, entre spectacles, stages et concours. L’association Archives et histoire propose une exposition de photos autour de l’histoire de l’Espace Culturel Sainte-Anne, avant sa réouverture en 2003 : photos des années 1940 à 1970, avec la première pièce Fatima jouée en 1955, et des photos des spectacles proposés par le foyer des Jeunes de Saint-Lyphard de 1966 à 1969.

