Concert Yves Jamait Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy, samedi 18 mai 2024.

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18

C’est pendant sa tournée « Le tour de l’autre » qu’il y a eu « le moment plancha », petit interlude dans lequel Yves JAMAIT et ses musiciens revisitaient en acoustique et comme à la maison les chansons commises ces deux dernières décennies et ce, en invitant le public à participer. C’est au constat de l’enthousiasme suscité par cet instant, que lui est venue l’idée du « Plancha Tour ». Alors révisez ! Vous allez être sollicités !

Espace culturel Saint-Léger Rue du Parc

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



