Salon di livres anciens Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy, samedi 6 avril 2024.

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Pour cette 9ème édition du Salon du Livre Ancien, de nombreux libraires et/ou bouquinistes professionnels seront présents et offrirons un large choix d’ouvrages pour petits et grands (livres rares, contemporains, BD, pop-up…). Un joli moment de partage avec des professionnels de la librairie ancienne à ne pas manquer pour tous les amateurs de littérature. Et participez aux ateliers de conception de hérissons, à partir de vieux livres abîmés, dès 15h.

EUR.

Espace culturel Saint-Léger Rue du Parc

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-11 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I