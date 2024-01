Lancement de saison culturelle 2024 – Concert – The Cracked Cookies Espace Culturel Saint Léger Bourbon-Lancy, samedi 3 février 2024.

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 23:30:00

« The Cracked Cookies » poursuit depuis 2016 un chemin musical placé sous le signe de la « close harmony » et du « swing’n’roll » dans un concert frais et totalement déjanté. Par leur musique et leur jeu de scène, les trois chanteuses et multi-instrumentistes mettent en valeur la Femme artiste, dans sa force et son émancipation.

Présentation de la programmation 2024 et spectacle offert pour le lancement de la Saison culturelle.

Espace Culturel Saint Léger Rue du Parc

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



