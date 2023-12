THÉÂTRE À ST GILDAS DES BOIS Espace culturel Saint-Gildas-des-Bois, 11 février 2024, Saint-Gildas-des-Bois.

Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 15:00:00

.

Le trésor de Mamma Giulia

Pièce de théâtre de Jean-Pierre Allain et Jean Franco

Sous l’ardent soleil Calabrais, Mamma Giulia canalise toute son énergie dans un seul but : sauver son fils, accusé de meurtre, de la vendetta qui pèse sur lui… Son gendre et la belle mère de sa fille tentent, eux, par tous les moyens de s’acaparer l’enigmatique trésor de Mamma et, pour cela, sont prêts à toutes les bassesses et toutes les mauvaises actions…

Une comédie spaghetti familiale, jubilatoire et délirante, à dévorer tout simplement !

Réservation à la salle des petits moulins de St Gildas des Bois le 13 janvier 2024, ensuite à l’accueil du Super U de St Gildas des Bois

Adulte : 8€

Enfant (jusqu’à 12 ans) : 4€

Strapontin : 5€

Organisation : Gildasienne Théâtre

.

Espace culturel Rue Gabriel Deshayes

Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire



