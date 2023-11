« Toc, toc Noël ! » Espace Culturel Saint Germain Roussas, 3 décembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

A l’approche de Noël, pour Alice et Matéo, c’est une course folle pour être prêt le 25 décembre..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Christmas just around the corner, Alice and Matéo are in a mad dash to be ready on December 25.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Alice y Matéo se apresuran para estar listos el 25 de diciembre.

Kurz vor Weihnachten ist es für Alice und Mateo ein wildes Rennen, um am 25. Dezember bereit zu sein.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes