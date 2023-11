Théâtre : « En attendant Bouvard et Pecuchet » Espace Culturel Saint Germain Roussas Catégories d’Évènement: Drôme

Roussas Théâtre : « En attendant Bouvard et Pecuchet » Espace Culturel Saint Germain Roussas, 2 décembre 2023, Roussas. Roussas,Drôme Une création originale de Dominique Bouchery qui s’affranchit du roman inachevé de Gustave Flaubert..

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An original creation by Dominique Bouchery based on Gustave Flaubert's unfinished novel. Una creación original de Dominique Bouchery basada en la novela inacabada de Gustave Flaubert. Eine Originalkreation von Dominique Bouchery, die sich von dem unvollendeten Roman von Gustave Flaubert befreit.

