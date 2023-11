CINE CLUB : « Ray » de par Taylor Hackford Espace Culturel Saint Germain Roussas, 21 novembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

L’histoire émouvante d’une vie, l’itinéraire d’un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The moving story of a life, the itinerary of a man who manages to overcome his handicaps and personal tragedies.

La conmovedora historia de una vida, el viaje de un hombre que consigue superar sus discapacidades y tragedias personales.

Die bewegende Geschichte eines Lebens, der Weg eines Mannes, dem es gelingt, seine Behinderungen und persönlichen Dramen zu überwinden.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes