Barbara Deschamps en concert Espace Culturel Saint Germain Roussas, 18 novembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Auteur compositeur et guitariste, elle interprète ses propres chansons..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A songwriter and guitarist, she performs her own songs.

Compositora y guitarrista, interpreta sus propias canciones.

Als Autorin, Komponistin und Gitarristin trägt sie ihre eigenen Lieder vor.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes