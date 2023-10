Avant Première : « Nils, de plume et de vent » avec la conteuse Dany Aubert et le quatuor Archinto Espace Culturel Saint Germain Roussas Catégories d’Évènement: Drôme

Roussas Avant Première : « Nils, de plume et de vent » avec la conteuse Dany Aubert et le quatuor Archinto Espace Culturel Saint Germain Roussas, 12 novembre 2023, Roussas. Roussas,Drôme Conte musical d’après « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède » de Selma Lagerlöf.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical tale based on « Nils Holgersson?s Wonderful Journey Across Sweden » by Selma Lagerlöf Cuento musical basado en « El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia », de Selma Lagerlöf Musikalisches Märchen nach « Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden » von Selma Lagerlöf Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Espace Culturel Saint Germain Adresse Espace Culturel Saint Germain Le village Ville Roussas Departement Drôme Lieu Ville Espace Culturel Saint Germain Roussas latitude longitude 44.431458;4.802887

Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussas/